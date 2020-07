Voldsom brand i København under kontrol

Der er udbrudt brand ved Hotel Wakeup i Borgergade i København.

Det fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

De umiddelbare meldinger lyder på, at der ikke er nogen tilskadekomne ved branden.

- Det er brændt fuldstændig væk

Klokken 12.20 fortæller vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen, at man så småt er ved at have styr på branden.

- Vi har iværksat en omfattende slukningsindsats, og den har god effekt. Vi har ikke slukket branden, men den er godt under kontrol, siger han.

Politi og brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 11.

Hotellet ligger tæt på Kongens Have i det indre København.

Gaderne omkring hotellet er afspærret, og politiet opfordrer til, at man finder alternative veje.

Hos Hovedstadens Beredskab fortalte operationschef Michael Møller tidligere, at det ikke er selve hotellet, der er brudt i brand. Men en nabobygning på adressen Borgergade 11 - tæt på Kongens Have.

- Der er tale om en tagbrand.

- Vi er mange brandfolk på stedet, sagde Michael Møller.

Flammer og en tyk, sort røgsøjle kan ses stige op fra stedet.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at røgudviklingen er blevet stoppet.

Kan skyldes arbejde med tagpap

Det handler formentlig om noget arbejde med tagpap ifølge Allan Arpe, der er partner i entreprenørvirksomheden Arpe og Kjeldsholm, der arbejder på stedet.

- I forbindelse med arbejde med tagpap på en tilbygning til hotellet lader det til, at en af entreprenørerne har været uheldig, siger han.

- Vi var ved at slutte af deroppe, og så var der åbenbart et sted, hvor ilden, man bruger til tagpap, har fået fat i et hulrum, som har givet anledning til den efterfølgende brand.

Arpe beretter om, at ingen af hans medarbejdere er kommet til skade fysisk ved bygningen.

- Men de er i fuld gang med slukningsarbejdet, så nu venter vi på at komme ind og se omfanget af skaderne.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.