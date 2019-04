Voldsom brand i militært skydeterræn nu under kontrol

Nordjyllands Beredskab måtte bede om hjælp til at slukke brand i Tranum Skydeterræn

En voldsom brand er onsdag over middag brudt ud i et militært skydeterræn i Nordjylland, som forsvaret blandt andet bruger til at afholde skydeøvelser.

Nordjyllands Beredskab fik meldingen og rykkede klokken 13.06, onsdag, ud til Tranum Skydeterræn.

Branden var dog så voldsom, at de bad om hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger sendte deres 14 mand store vagthold ud kort efter klokken 14.

På daværende tidspunkt var meldingen til Beredskabsfolkene, at situationen var ude af kontrol, men med fælles hjælp fra beredskabsfolkene, brandmænd fra fire Falck-stationer og Forsvarets egne folk fik de styr på situation.

- Der er stadig røg derude, men det står fint til og vi er kørt derfra, mens forsvarets folk selv bekæmper resten, siger indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab Thomas Dybro.

Farligt område

Forsvaret træner ofte i området, hvor de bruger alt fra mindre maskingeværer til granater og kampvogne. Derfor er det også et meget farligt område for brandfolkene at bevæge sig rundt i.

- Forsvaret ville ret hurtigt gerne have os ud af området igen, og når det handler om mine folks sikkerhed, så trækker jeg mig gladeligt, fortæller indsatslederen.

Klokken 15.30 havde både brandmænd og Beredskabsstyrelsens værnepligtige derfor forladt området igen. I alt deltog knap 50 mand i slukningsarbejdet.

- Vi har fået rigtigt god hjælp fra Forsvaret, og så har Beredskabsstyrelsen hjulpet med tankbiler og nogle terrængående køretøjer. De havde også en drone med, men på grund af den hårde vind, kunne vi ikke få den op, siger Thomas Dybro.

Røggranat i tørke

Brandmændene kom fra Flack-stationerne i hhv. Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev, mens Beredskabsstyrelsens folk kørte godt og vel 50 kilometer fra Thisted.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger startede branden, da der blev smidt en røggranat i det militære øvelsesområde.

Området består af hede og klitter, og på trods af beliggenheden tæt ved havet, er der knastørt for tiden. DMI advarede sidste uge om tørke, da der ikke er faldet regn af betydning siden midten af marts.

Tranum Skydeterræn ligger ud til Vesterhavet i Jammerbugt Kommune. Der er brændt 10 hektar af det tørre hede- og klitlandskab. Ingen mennesker er kommet noget til.