Voldsom brand i militært skydeterræn

Nordjyllands Beredskab har bedt om hjælp til at slukke brand i Tranum Skydeterræn

En voldsom brand er onsdag over middag brudt ud i et militært skydeterræn i Nordjylland, som forsvaret blandt andet bruger til at afholde skydeøvelser.

Nordjyllands Beredskab fik meldingen og rykkede klokken 13.06, onsdag, ud til Tranum Skydeterræn.

Branden var dog så voldsom, at de har bedt om hjælp fra Beredskabskorpset i Thisted, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger sendte deres 14 mand store vagthold ud fra beredskabscenteret i Thisted kort efter klokken 14.

På daværende tidspunkt var situationen ude af kontrol, og der skulle være brændt mere end 10 hektar af det tørre hede- og klitlandskab.

Opdateres...