Voldsom brand i nat: Her er politiets formodning

En voldsom brand hærgede natten til onsdag et autoværksted i Brøndby Strand. Branden blev slukket omkring klokken 03.30

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdatering (04.30): Branden er slukket

Onsdag aften hærgede en voldsom brand i et autoværksted i Tjørnevangen i Brøndby Strand.

Det oplyser Vestegnens Politi.

- Der er godt gang i den derude, fortæller Lars Jørgensen, vagtchef ved Vestegnens Politi, til Ekstra Bladet.

- Branden er under kontrol, men vi er i færd med en omfattende efterslukning, som nok vil vare nogle timer.

Klokken 04.30 var branden ifølge Lars Jørgensen slukket.

- Nu bliver der ført tilsyn med det derude. Der kan altid være gløder i tingene, men udgangspunktet er, at den er slukket, siger han og uddyber, at bygningen er delvist udbrændt.

Formodning

Da branden startede i et autoværksted, har politiet en lille anelse om, hvordan den kan være startet.

- Det, vi formoder er, at der var en motorbrand i et køretøj, der har været inde i selve autoværksted, siger Lars Jørgensen.

- Men det er stadigvæk for tidligt at konkludere det. Vores brandefterforskere kommer ud og kigger på det onsdag.

Ingen personer kom til skade ved branden.

Sætter massivt ind

Frederik Ryber, operationschef ved Hovedstadens Beredskab, oplyste tirsdag aften til Ekstra Bladet, at beredskabet var massivt til stede.

- Da vi kom, var der tale om en fuldt udviklet rumbrand, siger han.

- Nu sætter vi massivt ind på at redde en tilhørende bygning til autoværkstedet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Meldingen om branden kom klokken 22.26 tirsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Kæmper mod flammerne

Frederik Ryber fortalte samtidig, at de på daværende tidspunkt var tre stationer til stede for at bekæmpe branden.

- Og så bruger vi også en drone med termisk kamera til at skabe overblik, siger han.

Ekstra Bladets mand på stedet berettede også om den kraftige brand.

- Det ser voldsomt ud, siger han.

- Der er seks til otte brandbiler på stedet plus politi. De kæmper mod flammerne, men ilden er ved at blusse op igen, siger han om branden, der altså er slukket nu.

Luk døre og vinduer

På Twitter opfordrede Vestegnens Politi natten igennem beboere i nærheden af branden til at lukke døre og vinduer.

'Grundet brand i autoværksted Tjørnevangen Brøndby Strand bedes beboerne Kastanie Alle, Maglegårdsvej og Bovang lukke døre og vinduer pga. kraftig røgudvikling. Røgfanen går direkte op i luften,' skriver de.

Grundet brand i autoværksted Tjørnevangen Brøndby Strand bedes beboerne Kastanie Alle, Maglegårdsvej og Bovang lukke døre og vinduer pga kraftig røgudvikling. Røgfanen går direkte op i luften #politi — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 1, 2019

Kort tid efter er området blevet udvidet.

'Ifbm branden i Brøndby udvides området fra Tjørnevangen og i retning mod Amager Mtv'en. Således bedes alle i nævnte område lukke døre og vinduer,' skriver politiet på Twitter.