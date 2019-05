Voldsom brand i papirhal: - Der er kraftig røgudvikling

Onsdag er der udbrudt brand i en papirhal i Glostrup.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, ja. Vi er til stede ved en brand i en papirhal. Det er for tidligt at spå om, hvor voldsom den er, men der er kraftig røgudvikling. Vi mener ikke, at den er farlig, siger vagtchef Lars Jørgensen.

- Der er ingen tilskadekomne, lyder de umiddelbare meldinger, men vi ved ikke ret meget endnu, fortsætter han.

Foto: Kenneth Meyer

Der er tale om brand i en papirhal hos virksomheden HCS Transport og Spedition.

Vagtchefen fortæller, at brandvæsen arbejder på stedet, og at der er minimal risiko for, at ilden spreder sig. Onsdag ved middagstid er røgudviklingen dog så massiv, at den kan skabe gener for trafikanter på den nærtliggende motorvej Motorring 3.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er, men ved 13.15-tiden oplyser politiet, at branden er fuldstændig under kontrol.

Det er helt styr på den. Det brænder stadig, men der er ingen risiko for, at den spreder sig, siger Lars Jørgensen.

Vagtchefen understreget, at efterslukningen vil stå på til ved 18-tiden.

