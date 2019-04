Voldsom brand i Paris: Brandfolk kæmper mod flammerne

Mindst 60 brandfolk kæmper natten til søndag mod flammerne, efter at en kraftig brand sent lørdag aften brød ud i et lejlighedskompleks i Frankrigs hovedstad, Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Branden brød ud efter en eksplosion i bygningen. Flammerne har spredt sig over flere etager i bygningen, der ligger i Paris' 19. kvarter.

27 lejligheder er berørt af branden, skriver den franske avis Le Figaro.

Sent lørdag aften var der ikke meldinger om omkomne i branden. Men talsmand for brandvæsnet Gabriel Plus siger til den franske tv-kanal BMF TV, at man stadig leder efter eventuelle ofre i bygningen.

Ifølge talsmanden opstod branden både på bygningens yderside og indenfor. Det er lejlighederne på 3.-6. sal, der er berørt.

Natten til søndag står det endnu ikke klart, hvordan branden opstod.

Foto: AFP

Bygningen er ikke tilkoblet et gasledningsnet, men på billeder fra stedet kan man tydeligt se gasflasker på flere altaner. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Bygningen har to elevatorskakter, hvilket kan have været med til at sprede branden hurtigt.

I forbindelse med branden er strømmen desuden gået flere steder i området.

Senest i februar omkom ti personer, da en af de værste brande i Frankrig i et årti brød ud i en otte etager høj bygning i det 16. kvarter, der er et af Paris' mest velhavende kvarterer.

Branden brød ud omkring klokken 01.00. 30 personer kom lettere til skade i forbindelse med branden.

Flere beboere i bygningen måtte kravle ud gennem taget og søge tilflugt på tagene på de nærmeste bygninger, inden brandfolk kom til undsætning.

En 40-årig kvinde blev efterfølgende anholdt, fordi politiet mente, der lå en kriminel handling bag.