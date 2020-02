Voldsom brand i Paris

Stationen Gare de Lyon i Paris er blevet evakueret, mens myndigheder kæmper mod en voldsom brand.

Det skriver Reuters.

Nyhedsbureauet beretter om, at branden er i gang ved stationen Gare de Lyon.

23 er ifølge fransk politi blevet anholdt, efter at de angiveligt skulle have tændt ild ved en ulovlig demonstration.

#Manifestations interdites à #Bercy

Bilan à 19h00 :

23 interpellations

54 verbalisations pour participation à des manifestations interdites. — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

Flere franske medier beretter ligeledes om branden. Artiklen fortsætter under opslaget ...

De violents incidents sont en cours ce soir à Paris en marge d'une manifestation interdite d'opposants au concert de la star congolaise Fally Ipupa à Bercy, conduisant à l'évacuation partielle de la gare de Lyon > https://t.co/wOFLVjBaWF — Le Parisien (@le_Parisien) February 28, 2020

Der er endnu ikke meldt noget officielt ud om årsagen til branden.

Vidner fortæller til Reuters, at man kan se enorme, sorte røgskyer over stationen, og at der er flere brandbiler i området.

Ifølge politiet er branden under kontrol, men opfordrer i samme ombæring folk til at holde sig væk fra området.

Opdateres ...