Voldsom brand i rækkehus

Et rækkehus er brændt ned efter voldsom brand

Et rækkehus på Grønnedalen i Vejle er brændt ned efter en voldsom brand.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der modtog anmeldelsen om branden klokken 18.51, til Ekstra Bladet.

I første omgang lød meldingen, at der var risiko for, at branden ville sprede sig til de øvrige rækkehuse i området.

- Vi er derude. Der skal efterslukkes lidt endnu, og det betyder, at branden er under kontrol, siger politiets vagtchef Halfdan Kramer til Ekstra Bladet.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden.

Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået.

- Det er vi i gang med at undersøge, siger Halfdan Kramer.

Mistænker I, at der ligger en kriminel handling bag?

- Nej, ikke umiddelbart, svarer vagtchefen.