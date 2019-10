Voldsom brand i sommerhus

Et sommerhus i Vejby står fredag aften i flammer.

Det fortæller Nordsjællands Politi, der sammen med brandvæsnet er til stede ved huset.

- Der er tale om et overtændt sommerhus. Det skulle være ret voldsomt, så jeg ved faktisk ikke, om brandvæsenet arbejder på at slukke det, eller om de lader det brande, fortæller vagtchef Jesper Hansen.

Klokken 19.27 skriver Frederiksborg Brand og Redning på Twitter, at man er på stedet, og at man arbejder på at slukke branden.

Se mere video på Local Eyes.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller farlig røgudvikling.

Politiet ved fredag klokken 19 endnu ikke, hvordan branden er opstået.

- Der er pt. ingen indikationer på, hvordan branden er startet. Det må de nærmere undersøgelser vise, fortæller vagtchefen.