Voldsom brand i villa

En kraftig brand i en villa på Bakkedraget i Hjembæk har sat brandvæsenet på arbejde torsdag formiddag.

Der er dog ingen tilskadekomne, og branden forventes ikke at sprede sig.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

- Der er kraftig røgudvikling, men ingen tegn på at ilden skulle sprede sig. Da redningsfolkene kommer til stedet er alle ude af huset. Den pågældende vej er spærret, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Charlotte Tornquist er den forventede brandårsag nogle el-installationer i kælderen. Hun oplyser desuden, at røgudviklingen ikke er så slem, at man er nødt til at holde sig indendøre.