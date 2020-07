Voldsom brand: Kunne ses langt væk

En brand i Glostrup udviklede kraftig røg, som kunne ses langt væk. Branden er nu under kontrol, oplyser Vestegnens Politi

Politi og redningsmandskab var fredag eftermiddag til stede på Naverland i Glostrup, efter der var udbrudt brand i en bygning.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi og fortæller, at der var tale om et autoophug.

Branden udviklede kraftig sort røg, som kunne ses langt væk. Røgen skulle dog ikke umiddelbart have været til gene for de omkringboende.

Folk i området blev opfordret til at holde afstand og give politi og brandvæsen arbejdsro på stedet.

Naverland blev afspærret som følge af branden, men vejen er nu åben igen.

Foto: Kenneth Meyer

Vestegnens Politi skriver på Twitter, at branden er under kontrol. Derfor er der igen fri passage for trafikken på Naverland.