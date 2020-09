Voldsom brand: Massiv slukningsindsats

Hvad der indledningsvist så ud til at være en mindre brand, har tirsdag formiddag udviklet sig voldsomt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Branden finder sted på Skimmedevej ved Vipperød syd for Holbæk, og den opstod i forbindelse med noget arbejde med tagpap.

- I første omgang var meldingen, at der var styr på det, men siden har den udviklet sig så voldsomt, at man måtte tilkalde forstærkninger fra brandvæsnets side, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at de ansatte på stedet er blevet evakueret ud af bygningen.

- Men det er foregået helt rutinemæssigt, og der er ikke nogen, der er kommet noget til, siger han.

Politiet har afspærret et området omkring bygningen, så brandvæsnet kan få arbejdsro.

- Der er tale om en meget lille vej, så det bør ikke føre til nogen trafikale problemer, siger Martin Bjerregaard.

Branden udvikler en tyk, sort røg, som kan ses et pænt stykke væk.

Foto: Kenneth Meyer

Umiddelbart bliver der fra politiets side dog ikke behov for sirenevarsling.

- Man skal selvfølgelig undlade at opholde sig direkte i røgfanen, og så er vi kørt til de nærliggende byer med en patruljevogn for at kontrollere, at der ikke er de store røggener der, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Ifølge politiet er meldingen fra brandvæsnet, at der vil gå flere timer, før branden er slukket.

Foto: Kenneth Meyer

På grund af problemerne med at få den kraftige brand under kontrol, har det lokale brandvæsen blandt andet fået hjælp af Beredskabsstyrelsen, Beredskab Øst, som normalt holder til i Nordsjælland, samt Hovedstadens Beredskab.

Brandvæsnet får blandt andet hjælp med ekstra mandskab og særligt udstyr til at få bugt med flammerne.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at han har set mindst 25 brandvogne af forskellig slags på stedet. Tilsyneladende forsøger man at slukke branden oppefra.

Ekstra Bladet følger sagen ...