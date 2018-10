Voldsom brand på Bakken under kontrol: Restaurant nedbrændt

En kraftig brand i forlystelsesparken Bakken ved Klampenborg nord for København er sent onsdag aften under kontrol. Det oplyser Beredskab Øst på Twitter.

'Vi har nu branden under kontrol. Vi har indsat 45 brandmænd og 15 køretøjer', oplyser brandvæsnet, der takker politi og ansatte på bakken for samarbejdet.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at 'Balkon 51' og restaurant 'Laura' brænder ned sammen med de øvrige forretninger i ejendommen.

- Brandvæsnet er meget opmærksom på muligheden for spredning, men har branden under kontrol, siger vagtchef Jan Hedager.

Han oplyser, at brandvæsnet er i gang med en bevidst nedrivning af hjørnebygningen, hvor den voldsomme brand har hærget.

- Den er svær at slukke, når det ligger og ulmer, så for at brandfolkene kan komme til alle gløder og ild i lukkede rum for at undgå spredning til andre ejendomme, river man nu bygningen ned.

Alle gæster evakueret

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 20.34. Samtlige gæster i parken blev evakueret på grund af branden.

Både politi, brandvæsen og ambulancer er til stede på Bakken. Meldingen fra politiet er, at ilden brød ud i en restaurant.

Øjenvidnet Christian Willer, 48, fra Næstved fortæller til Ekstra Bladet, han var på Bakken med sin kæreste, hendes søn og forældre.

- Vi havde spist på Restaurant Den Hvide Hest og var ved at runde dagen af, da vi kigger ned ad smøgen mod rutsjebanen. Der er noget røg fra nogle skorstene, og pludselig skyder der en tyk røgsøjle op ved siden af.

- Inden for 30 sekunder begynder flammerne at stå op, og kort efter kommer den første brandbil, fortæller Christian Willer.

Åbent i efterårsferien

Ifølge Nordsjællands Politi er ingen personer kommet til skade og der er umiddelbart kun sket materielle skader.

Bakken er verdens ældste forlystelsespark. Dens historie går helt tilbage til 1583, hvor en hellig kilde - Kirsten Pils kilde - blev fundet på stedet.

Som noget nyt har Bakken i år åbent hver dag i efterårsferien indtil klokken 21.00. Dyrehavsbakkens ledelse har endnu ikke meldt noget ud om branden. Det er derfor uklart, om forlystelsesparken holder åbent i morgen.