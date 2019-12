Voldsom brand på gård

En gård i den vestsjællandske by Føllenslev står i øjeblikket i flammer

Der er søndag aften udbrudt en voldsom brand på en gård i den vestsjællandske by Føllenslev.

Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen til Ekstra Bladet.

- Vi er massivt til stede og har kaldt ekstra mandskab ud til stedet. Vi kæmper stadig med flammerne derude, siger vagthavende hos Vestsjællands Brandvæsen, Thomas Stege.

Vestsjællands Brandvæsen blev oplyst om branden søndag eftermiddag 15.39, som er opstået på Algestrup Gods, der helt præcis geografisk ligger mellem Føllenslev og Eskebjerg på Vestsjælland.

Det vides endnu dog ikke, hvordan branden opstod, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Alle beboerne er ude, og der er ingen, som er kommet til skade, siger vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi, Henrik Jørgensen.

Ifølge sn.dk som er til stede på gården er der 25 brandfolk på stedet. Folk fortæller samtidig, at branden kunne ses langt væk og har vakt opsigt, skriver mediet.

Seneste nyt er, at branden er ved at være under kontrol, og den breder sig ikke længere.

Opdateres ...