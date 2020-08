Voldsom brand på gård

Tre af gårdens længer formodes at brænde helt ned som følge af branden

En voldsom brand, der er startet i en udbygning, har bredt sig til tre længer på en gård i Snesere Torp tæt på Tappernøje på Sydsjælland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Vagtchef Lars Denholt oplyser, at politi og brandvæsen blev alarmeret via 112 klokken 10.51, og at man har været på stedet siden.

- Branden har bredt sig til træ længer, men der er ikke brand i hovedhuset, og det er det, man koncentrerer sig om at redde derude, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Per Rasmussen

Han fortæller, at de tre længer efter alt at dømme vil brænde helt ned, mens man altså forventer at kunne redde hovedhuset.

Brandslukningsarbejdet er i skrivende stund stadig i gang, og efterfølgende skal man forsøge at fastlægge brandårsagen.

- Man har allerede nu mistanke til, at branden er startet i et elskab, men det skal selvfølgelig undersøges nærmere, siger Lars Denholt.

Foto: Per Rasmussen

Han fortæller, at de tre beboere, der befandt sig på stedet, har reddet sig ud ved egen hjælp. Hverken mennesker eller dyr er kommet noget til.