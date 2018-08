Voldsom brand på plejehjem: Flere kommet til skade

En lægehelikopter og flere ambulancer er sendt til Allingåbro, hvor en voldsom brand raserer et plejehjem

To ældre kvinder har mistet livet i forbindelse med den plejehjemsbrand, der opstod tidligere på aftenen på et plejehjem på i Allingåbro.

Der er tale to beboere, der opholdt sig i deres hjem, da branden opstod. Den ene er en 91-årig kvinde. Politiet arbejder aktuelt på at underrette den anden kvindes pårørende.

En 95-årig kvindelig beboer er svært tilskadekommen og fløjet med helikopter til Aarhus. Hendes tilstand er endnu ukendt. Yderligere to kvinder på hhv. 87 og 89 år er blevet kørt til skadestuen med røgforgiftning.

- Men der er sendt en lægehelikopter og flere ambulancer til stedet, siger vagtchef Michael Ørum fra Østjyllands Politi.

Han kan kort før klokken 19 heller ikke sige noget om, hvor branden opstod, eller hvor stor en del af plejehjemmet, der brænder.

Adskillige ambulancer samt redningshelikopter er sendt til stedet. Der er ikke meldinger om omkomne., men ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skulle der ved 20:30-tiden være ankommet endnu en ambulance til stedet.

Voldsom brand brudt ud på plejecenter på Farsøhts Alle i Allingåbro. Flere tilskadekomne. Den Kommunale Krisestab og beredskabsplan er etableret #politi — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 3. august 2018

Meget alvorlig

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om en brand af meget alvorlig karakter. Det Kommunale Krisestab er involveret, og der er etableret en beredskabsplan.

- Det er meget, meget alvorligt. Fire boliger er berørt af branden, men vi har fået den under kontrol, siger bredskabsdirektøren.

To brandstationer er indsat i slukningsarbejdet.

- Lige nu tager vi hånd om de meget berørte medarbejdere, der selvfølgelig er rystet over situationen.

- Det hele en smule kaotisk lige nu, men vi kommer snart med mere information til pårørende. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, og så kommer politiet også snart med mere information, forklarer Kasper Sønderdahl til Ekstra Bladet.

Lidt før klokken 20 melder Østjyllands Politi, at der er oprettet et center for de pårørende.

Der er oprettet et pårørendecenter på stedet, hvor alle bliver vist hen. Det kommunale beredskab arbejder desuden på at oprette et telefonnummer, som pårørende kan ringe til #politidk https://t.co/9WxjRVUsYg — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 3. august 2018

Politiet oplyser i et efterfølgende tweet:

'Der er desuden flere krisepsykologer på vej til stedet for at tage sig af de pårørende og medarbejderne på plejehjemmet'.

