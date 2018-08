Voldsom brand på plejehjem: To personer omkommet

To ældre kvinder er omkommet i en voldsom brand på et plejehjem fredag eftermiddag

En brand på et plejehjem i Allingåbro har kostet mindst to ældre kvinder livet, oplyser Østjyllands Politi.

Klokken 17:36 fik politiet anmeldelsen om brand på Plejecenter Farsøhthus, hvorefter de rykkede hurtigt ud med Beredskabsstyrelsen. Her fik man hurtigt branden under kontrol, men det var ikke tids nok.

Det er to beboere fra plejehjemmet, der er omkommet i branden, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De opholdt sig begge i deres hjem, da branden opstod.

Den ene af de omkomne er en 91-årig kvinde. Hendes pårørende er underrettet. Den anden er en 93-årig kvinde, hvis pårørende politiet senere på aftenen også kom i kontakt med. Det oplyser Jeanette Rasmussen, der er pressemedarbejder i Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet fredag aften:

- Alle er underrettet, og branden er slukket. Det var personalet, der opdagede branden, og de ringede så 112 med det samme. Situationen er nu, at en fløj er brændt ned.

Både personale og beboere på plejehjemmet har fået krisehjælp af psykologer på stedet. Foto: Ernst Van Norde

De første meldinger gik på, at der udover de to omkomne skulle være flere tilskadekomne under branden. Myndighederne bekræfter, at en 95-årig kvindelig beboer er svært tilskadekommen. Hun er fløjet til Skejby Sygehus med en redningshelikopter, der blev sendt mod Djursland fra Aarhus med det samme, der kom meldinger om branden.

Hendes tilstand er fortsat uvis, mens to kvinder på 87 og 89 år blevet kørt på skadestuen på grund af røgforgiftning. De er begge uden for livsfare.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl kunne fredag aften fortælle til Ekstra Bladet, at der var tale om en brand af meget alvorlig karakter. Branden var så voldsom, at foruden politi, redningshelikopter og ambulancer, blev det Kommunale Krisestab også involveret.

- Det er meget, meget alvorligt. Fire boliger er berørt af branden, men vi har fået den under kontrol. Vi tager hånd om de meget berørte medarbejdere, der selvfølgelig er rystet over situationen, berettede beredskabsdirektøren ved 20.30-tiden.

Han kunne på daværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor branden opstod, eller hvor stor en del af plejehjemmet, der har været berørt af branden.

Efterfølgende meldinger fra Østjyllands Politi lød ved 20.30-tiden fredag, at der ikke umiddelbart ligger en kriminel handling bag branden.

I timerne efter branden har krisepsykologer været på stedet for at tage hånd om beboere, pårørende og ansatte. Sent fredag aften var de fortsat i gang med at hjælpe de berørte ved plejehjemmet.

- Beboerne og de ansatte, der er derude, får hjælp. Det er tragisk, så det hele skal gøres i et roligt tempo, fortæller Jeanette Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Myndighederne blev hurtigt klar over, at konsekvenserne ved branden var så voldsomme, at man foruden krisepsykologer også var nødt til at etablere en beredskabsplan. En sådan plan bliver kun lagt, når der er tale om ekstraordinære omstændigheder, hvor krisehåndtering er påkrævet.

Ulrik Bach kom på overarbejde, da han skulle lave mad til de hårdtprøvede brandfolk, ansatte og beboere. Foto: Ernst Van Norde

Ulrik Bach driver til dagligt bageriet, som ligger over for plejehjemmet i den lille by i det nordlige Djursland. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han sammen med syv andre løb over for at hjælpe, da de så, at der pludselig kom røg og flammer ud fra plejehjemmet.

- Vi hører bare brandbilerne komme kørende. Så går vi op på altanen, hvor vi kan se, at der så flammer ud af bygningen, og vinduerne sprænger. Vi løber derover for at se, om der er noget, vi kan gøre. Der var allerede en dreng på 11 år på stedet, som reddede en ældre dame ud, og det var et held, for vi fik at vide, at de kun var fire ansatte på plejehjemmet her til aften.

Da den 48-årige bagermester kom til det brændende plejehjem, var der ikke meget, han kunne gøre for at hjælpe. Men der blev alligevel brug for ham senere på aftenen, forklarer han.

- Vi blev bedt om at lave noget mad til de udmattede brandfolk, beboere personale. Jeg fik bakset 36 pastasalater sammen, så lidt kunne jeg da bidrage med.