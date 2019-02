Voldsom brand på savværk: 40 brandfolk i aktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sent lørdag aften blussede en brand op i et savværk i Kirke Hørup på Sydals.

En snarrådig forbipasserende fik ringet efter myndighederne ved 22-tiden, hvor der angiveligt stod flammer op gennem taget på bygningen.

Gennem natten har 40 brandfolk forsøgt at få bugt med branden, der har været så voldsomme, at efterslukningsarbejdet fortsat er i gang søndag formiddag.

Det skriver TV Syd og Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer søndag @SdbBrandRedning med 2 mand og redningskran ved brand i savværk i Kirke Hørup på Sydals. pic.twitter.com/OveJIFL47V — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) 24. februar 2019

Store skader

Der er ikke meldinger om tilskadekomne under branden, men den har forvoldt store skader i den bygning på savværket, hvor ilden opstod. Det fortæller vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen til TV Syd:

- Brandstedet skal nu undersøges for at finde en mulig brandårsag. Den brandramte bygning var blandt andet fyldt med træpiller og andet brændsel.

Han oplyser videre, at der stadig arbejdes på stedet for at sikre, at branden ikke tager til igen.

- Lørdag aften kunne flammerne fra branden ses vidt omkring. På et tidspunkt var der fare for, at ilden skulle sprede sig til flere bygninger på savværkets område. Det lykkedes dog brandfolkene at forhindre branden i at sprede sig, siger vagtchefen.

Søndag morgen er de 40 brandfolk, som gennem natten har forsøgt at få kontrol over flammerne, blevet afløst af 15 friske brandfolk. Deres opgave er nu at slukke branden fuldstændigt.

- En brand på et savværk tager lang tid at slukke helt, så vi har nogle timers arbejde endnu foran os, inden den sidste glød er slukket, siger indsatsleder Pia Hamann fra Sønderborg Brand og Redning til TV Syd.

Opdateres ...