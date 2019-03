Voldsom brand: Person måtte springe fra 1. sal

En brand i en villa tvang en person til at hoppe ud

En voldsom brand i en villa på Karsholtelund i Dianalund på Vestsjælland tvang fredag eftermiddag en person til at springe for sit liv.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der var så voldsom røgudvikling på 1. sal, at vedkommende var nødt til at springe ud, siger Henrik Karlsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Vedkommende kom ifølge vagtchefen ikke umiddelbart noget til i forbindelse med springet. Personen nåede selv at springe ud fra første sal, inden brandvæsnet kom til.

I alt to personer opholdt sig i huset, da det brød i brand. De er begge to kørt på hospitalet til undersøgelse for røgforgiftning.

- Vi tror, at branden startede i køkkenet, hvor man havde glemt sovsen, men det skal selvfølgelig undersøges nærmere, siger Henrik Karlsen.

Beredskabsstyrelsen Sjælland assisterer fredag aften Vestsjællands Brandvæsen med 2 mand og redningskran ved bygningsbrand i Dianalund. — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) March 22, 2019

Den voldsomme brand, som opstod lidt efter klokken 16, betød at Karsholtevej og Ventemøllervej blev spærret, fordi røgen gik på tværs af vejen.

I takt med at brandvæsnet fik kontrol med branden, blev vejene dog åbnet igen.

Til gengæld er villaen svært medtaget af de voldsomme flammer.

- Så der er selvfølgelig et stort arbejde for familien med at få genopbygget huset, siger vagtchefen.