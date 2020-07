Voldsom brand: Tre personer evakueret

En kraftig brand hærger en bygning i Kirke Helsinge, oplyser politiet tidligt fredag aften.

Der er flere lejligheder i ejendommen, og folk i området opfordres til at give plads til brandfolkene.

-Vi er stadigvæk til stede og er i gang med at slukke branden, lyder det fra Lars Galasz, vagthavende fra Midt - og Vestsjællands Politi.

En kvinde var fanget på sin altan, og flere borgere forsøgte at skubbe en trampolin under, så hun kunne hoppe ned. Politiet fortæller dog, at en nabo fik hende ned fra altanen ved hjælp af en stige. Hun er nu i god behold.

Kraftig brand i bygning, Helsingevej, Kirke Helsinge, i Kalundborg Kommune. Der er tale om en ejendom med flere lejligheder. Hold afstand og giv plads til redningsindsatsen. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 17, 2020

Ekstra Bladet følger sagen ...