Voldsom dødsulykke på Daloon: Ansatte får krisehjælp

I begyndelsen af august blev en 57-årig mand dræbt i en arbejdsulykke på Daloons fabrik i Nyborg.

Ulykken skete natten til tirsdag 7. august, da medarbejderen forsøgte at reparere en maskine, der var gået i stykker, skriver Fyens.dk.

I en aktindsigt, avisen har fået fra Arbejdstilsynet, fremgår det, at det var et vaskeanlæg, der gik i stykker. Manden tilkaldte teknikere, men forsøgte alligevel at udbredre skaden på egen hånd.

I rapporten fra Arbejdstilsynet fremgår det, at han gik ind i vaskeanlægget ad en indgang, hvor de vogne der skal vaskes kommer ind, hvilket ikke er den godkendte procedure for reparation af maskinen.

Det foregår ved at åbne en service-luge, hvor der sidder en afbryder. På den måde sikres det, at maskinen ikke sætter igang.

Det betød, at manden ved et uheld aktiverede en sensor på vaskeanlægget, hvorefter han blev lukket inde og vaskeprogrammet gik i gang.

Vi har et ansvar

Manden blev overdænget med meget varmt vand og fosforsyre, og fik andengradsforbrændinger på det meste af kroppen.

Mandens kolleger fik afbrudt maskinen og ydede førstehjælp, men det var for sent. Han døde få dage efter af sine skader.

De ansatte på fabrikken har fået hjælp af Svendborgs psykiatriske afdeling til at bearbejde ulykken. De har sendt et team bestående af syv psykiatere og en præst.

Daloon har efterfølgende fået to påbud fra Arbejstilsynet.

- Vi har et grundlæggende ansvar for vore medarbejderes sikkerhed, hvorfor denne hændelse berører os dybt, skriver Daloons fabrikschef, Jens Kjær, i en mail til Fyens Stiftstidende.