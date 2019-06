Voldsom krig mellem efterskoler: Nu bliver knap ti smidt ud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er gået voldsomt for sig de seneste år, når elever på Oure Efterskole og den noget mindre gymnastik-efterskole i Vejstrup har ligget i krig med hinanden.

19. maj gik det så helt galt, og en række elever fra Oure Efterskole gik amok. Flere biler blev ridset, en hoveddør blev sparket ind, og valgplakater blev revet ned. Da først gruppen nåede frem til Vejstrup Efterskole, invaderede en gruppe på 50 personer skolens lokaler, hvor der blandt andet blev smadret en stribe vinduer.

Og det får nu konsekvenser, skriver Fyns Amts Avis. Knap ti elever er blevet smidt hjem.

- Jeg har besluttet mig for, at tallet er uinteressant for mig. Vi har ophørt samarbejdet med under ti. Vi har jo haft mange til samtale, og vi har stadig nogle i dag (mandag red.), og jeg tror ikke, det bliver til hjemsendelser, men for nogle laver man nogle rammer og aftaler med forældre og børn, så de kan slutte af på skolen, siger forstander Carsten Pedersen til avisen.

Op mod 600 elever var søndag aften samlet på Oure Efterskole, hvor der blev tændt romerlys. Efterfølgende udviklede sagen sig til en politianmeldelse. Privatfoto

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan grupperinger fra de to lejre gennem årene har udkæmpet en kamp mod hinanden ved at finde på de bedste jokes og såkaldte 'happenings', hvor de forsøger at få modparten ned med nakken.

En række elever fra efterskolen fortæller, at de syntes, at invasionen var en sjov idé, men understreger samtidig, at det tog overhånd, og nogle elever derfor blev utrygge, mens op mod 50 Oure-elever stormede rundt på gangene.

De voldsomme scener har efterfølgende fået Vejstrup Efterskole til at politianmelde naboen i Oure.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan ni elever i første omgang blev bortvist fra skolen. Det er dog uvist, om der er tale om de samme elever, der nu er blevet smidt ud.

