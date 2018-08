Voldsom lejlighedsbrand: Tre opgange evakueret

En brand i en lejlighed på første sal i Hillerød har søndag klokken 18.56 gjort det nødvendigt at evakuere et stort antal mennesker.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jan Hedager, til Ekstra Bladet.

75 beboere fra tre opgange i lejlighedskomplekset på Østervang har således måttet forlade deres lejligheder, mens mandskab fra brandberedskabet har slukket branden, som ifølge vidner startede i køkkenet i lejligheden.

- Vi havde hurtigt en patrulje fremme på stedet. Betjentene kunne da konstatere, at de kunne se flammer uden for. Der var godt gang i den. Brandvæsenet ankom kort efter og igangsatte slukning, siger Jan Hedager til Ekstra Bladet.

- Der var fare for, at branden ville brede sig til tagkonstruktionen. Det gør den desværre også. Derfor tog vi ingen chancer og evakuerede beboere i opgangene Østervang 19, 21 og 23.

Brandvæsenet havde i løbet af en times tid held til at få nedkæmpet branden. Men flere lejligheder ud over den ramte er nu så skadede, at det er tvivlsomt, at beboerne kan komme hjem igen.

- Vi har så småt taget initiativ til, at beboerne i nummer 19 og 23 kan komme tilbage til deres lejligheder. Nu skal brandvæsenet så have vurderet hvor slemt, det står til i lejlighederne i nummer 21. Derefter træffes der en beslutning. Især de to lejligheder, der ligger over den ramte lejlighed, lader til også at være berørt, siger Jan Hedager.

Ingen mennesker kom til skade i branden, og der blev ikke behov for en tilsendt ambulance.

Mandag skal politiets teknikere ind i den ramte lejlighed for at se, om den formodede brandårsag også stemmer overens med vidneforklaringerne.