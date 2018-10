Voldsom limousine-ulykke i USA: 20 dræbt

Mindst 20 personer har mistet livet efter en ulykke, hvor blandt andet en limousine var involveret.

Det bekræfter politiet i den amerikanske stat New York ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge Independent transporterede limousinen et bryllupsselskab, da ulykken skete omkring klokken 14 lørdag lokal tid.

Lokale medier melder, at limousinen kørte ned ad en bakke i høj fart, da den kørte ind i fodgængere, der stod uden for forretningen Apple Barrel Country Store i byen Schoharie, der ligger omkring 270 kilometer nord for New York City.

Ifølge New York Times kørte limousinen op mod 100 kilometer i timen, da ulykken skete.

Området skal være velbesøgt om efteråret af tilrejsende, der vil se de flotte efterårsfarver.

AP erfarer fra en kilde med kendskab til sagen, at 18 af de omkomne sad i limousinen, mens to dræbte var fodgængere.

Politiet vil senere på dagen holde pressemøde om ulykken.

Opdateres...