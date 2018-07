Voldsom naturbrand hærger: - Ilden er gået amok

Ved du noget om sagen? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Nordjyllands Beredskab arbejder lige nu på højtryk for at slukke en stor naturbrand ved Dokkedal sydøst for Aalborg, inden den spreder sig til at blive en decideret skov- og mosebrand.

- Vi må erkende, at ilden bare er gået amok. Den breder sig hastigt mod Tofte Skov, og vi frygter, at det også er begyndt at brænde i mosen. Vi risikerer derfor, at vi om kort tid står både med en skovbrand og en mosebrand, fortæller beredskabschef Jan Nedza til TV2 Nord.

Til Ekstra Bladet fortæller beredskabschefen, at de lige nu arbejder på højtryk for at stoppe branden.

- Det ville være synd at sige, at branden er under kontrol, men det er det, vi arbejder på højtryk for at få. Vi frygter, at branden breder sig til Tofte Skov og Lille Vildmose, og hvis den først får fat, så risikerer vi en fuld-skala mosebrand, og sådan en kan tage måneder at slukke, siger Jan Nedza til Ekstra Bladet.

Tør og eksplosiv

Naturen er lige nu så tør, at der er stor risiko for, at branden spreder sig.

- Alt er knastørt, og det gør det hele meget eksplosivt. Hvis det gnistrer et sted, kan det sprede sig meget hurtigt. Derfor har vi også indkaldt alt vores beredskab for at få den her brand slukket, lyder det fra Jan Nedza.

Ifølge beredskabschefen har det ikke været nødvendigt at evakuere folk.

- Der er heldigvis ikke nogen beboere lige i området, så det har ikke været nødvendigt at evakuere, og det bliver det forhåbentlig heller ikke.

Tofte Skov er en skov i den sydlige del af Lille Vildmose og er blandt de største, sammenhængende naturskove i Danmark.

Ekstra Bladet følger sagen...