Voldsom røgudvikling: Tre opgange evakueret

Opdateret klokken 19.15: Brandvæsenet er færdigt på stedet, og det skal efterforskes, om der var tale om en påsat brand

Tre opgange i et lejlighedskompleks i Hegnsgården i Greve blev mandag evakueret.

Det skete, efter en brand i kælderen spredte sig til tre kælderrum, hvorfra røg spredte sig op gennem de tre opgange.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet. Anmeldelsen løb ind klokken 16.18. Klokken 19.05 pakkede brandvæsenet deres slanger sammen.

- Det er en mindre brand, der har spredt sig gennem kælderen, og røgen ryger op i tre forskellige opgange. De tre opgange er evakueret på grund af røgen, sagde vagthavende Lars Galaz mandag tidlig aften.

Den vagthavende har ikke det præcise tal på, hvor mange der var blevet evakueret, men det var 'en del'.

Der er ikke nogen, der er blevet kørt fra stedet i ambulance. Men på grund af den kraftige røgudvikling var der en risiko for, at de evakuerede personer ikke kunne vende tilbage til lejlighederne foreløbig.

- Det kommer an på, hvor giftigt der er i lejlighederne, og altså om værdierne er for høje, fortæller Lars Galaz.

Omkring klokken 19 kan politiet oplyse, at én lejlighed blev vurderet til at være for giftig til, at beboerne kunne vende tilbage. Den husstand skal derfor genhuses.

De øvrige beboere kan vende tilbage til lejlighederne.

Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Der blev blandt andet tilkaldt en låsesmed for at kunne tilgå alle lejligheder for at sikre sig, at der ikke lå nogen personer tilbage i lejlighederne.

- Der er stadig gløder, der ulmer i kælderen, som udvikler røg. Brandvæsenet er derfor i gang med efterslukning, hvorefter der skal luftes ud, sagde Lars Galaz omkring klokken 18.

Den vagthavende fortæller, at man ikke ved, hvorfor branden i kælderen er brudt ud.

- Det virker mærkeligt, at den sådan har spredt sig til tre kælderrum. Så bliver politiet mistænksomme.

- Sagen overgår nu til efterforskningen, hvor brandteknikkerne og lignende skal undersøge gerningsstedet for at finde arnestedet og lignende, lyder det fra den vagthavende.

Det er ikke slået fast, at der er tale om en påsat brand. Men man efterforsker det sådan, før man eventuelt udelukker den mulighed.