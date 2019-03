Voldsom storm: Bilist ramt af tag

En voldsom storm hærger over Tyskland, hvor særligt Køln er hårdt ramt. Her bliver en bilist ramt af taget fra et højhus:

Dramatiske scener udspiller sig i Køln i Tyskland, hvor tage flyver ned fra bygninger og træer vælter.

Årsagen er en storm, der har hærget det meste af søndag og mandag.

I videoen over artiklen kan man se en bilist filme et tag ryge ned fra en høj bygning, hvorefter trafikken stopper. Herefter går det helt galt for bilisten selv.

Begge personer i bilen var heldigvis uskadte, men de måtte begge hjælpes fri af brandfolk efterfølgende.

Den voldsomme storm har haft store konsekvenser for trafikken. Både togtrafikken og flytrafikken har været ramt af forsinkelser, særligt i den vestlige del af landet.

Én 47-årig mand er foreløbigt omkommet under stormen, da et træ søndag væltede ind i hans bil i Bestwig 100 kilometer nordøst for Køln.