Voldsom trafikulykke: Helikopter og flere ambulancer tilkaldt

To biler kørte frontalt sammen på Aarøsund Landevej ved Haderslev i Sønderjylland.

- Der er tale om et frontalt sammenstød mellem to biler. Vi kender ikke årsagen til, at den ene bil er kommet over i den anden vejbane, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

Kort efter klokken 20 oplyser politiet, at to personer er blevet indlagt. To øvrige personer er blevet behandlet for knubs på skadestuen, mens en person er kommet helt uskadt fra ulykken.

- Der er to personer, som er indlagt med alvorlige skader, men de er ikke i kritisk tilstand. Den ene er overført til Odense Universitetshospital og den anden til Aabenraa Sygehus. De er fra samme køretøj, siger vagtchefen.

Aarøsund Landevej var på grund af ulykken spærret mellem Lundingvej og Grønningen. Den er dog helt genåbnet kort før klokken 20.30.

Der var et stort opbud af ambulancer på stedet på grund af de mange involverede personer, og der har desuden været en helikopter indkaldt.