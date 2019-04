Voldsom trafikulykke i København

To biler er kørt sammen ved zoologisk have - den ene tippede om på siden

En person blev søndag aften kørt til traumecenteret på Rigshospitalet, efter en voldsom ulykke ved zoologisk have i København.

Ved ulykken er to biler stødt sammen. Sammenstødet var så voldsomt, at den ene bil er tippet om på siden.

Vagthavende Henrik Stormer fra Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at anmeldelsen kom klokken 21.50.

- Lige nu ved vi ikke, hvor slemt personen er kommet til skade.

- Men det har været voldsomt, siger han om ulykken.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at en af de to biler er kørt over for rødt i krydset, hvor ulykken skete. Det skal de tekniske undersøgelser på stedet og afhøringer være med til at opklare.

Opdateres...