Voldsom udvikling efter date: Jeg laver sushi af din lever

En amerikansk kvinde er anklaget for at have sendt 159.000 beskeder til en mand, efter de to havde været på første date.

Det skriver mediet Arizona Central.

De tusindvis af beskeder blev sendt over en periode på ti måneder. Flere af dem skal have været truende, oplyser politiet.

Blandt andet skal kvinden, Jacqueline Ades, have skrevet, at hun ville lave sushi ud af mandens lever og spise det med spisepinde lavet af hans knogler.

Det fremgår af aktindsigter i sagen, som Arizona Central er i besiddelse af.

I begyndelsen var beskederne ikke truende. Det blev de først, efter kvinden en dag måtte eskorteres væk fra mandens ejendom af politiet.

Jacqueline Ades er blandt andet sigtet for at have stalket sin date og for ulovligt at have trængt ind på hans ejendom.

Hun nægter sig skyldig i alle anklager. Retssagen mod hende starter i februar.