Voldsom udvikling fra i går: Brandfaren eksploderer

På et enkelt døgn er risikoen for brand i naturen eksploderet.

Det kan man se på Danske Beredskabers brandfareindeks.

Onsdag var det meste af danmarkskortet grønt, hvilket betyder, at risikoen for at antænde en naturbrand var lav. Men allerede torsdag er det meste af danmarkskortet farvet lys orange, der betyder, at risikoen er moderat.

Store dele af kortet er orange, der betyder, at risikoen er høj. Enkelte steder på Vestsjælland, Fyn og Nordjylland betegnes risikoen som meget høj.

Se forskellen på de to dage på kortet herunder.

På hjemmesiden brandfare.dk findes et brandfareindeks, hvor man også kan se, at der er høj risiko for naturbrande endnu flere steder i landet fredag.