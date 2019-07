Voldsom ulykke i forlystelsespark: To dræbt og 27 såret

To personer er omkommet, og 27 personer er kommet til skade, efter en forlystelse knækkede midtover, mens den var i gang.

Det skriver flere udenlandske medier heriblandt AFP.

Hændelsen fandt sted i Kankaria Amusement Park i den indiske by Ahmedabad, der ligger i provinsen Gujurat.

I videoer, der florerer på de sociale medier, kan man se forlystelsen, der går under navnet 'Discovery', knække midt over, da den er i gang med at svinge frem og tilbage. Pendulets arm knækker simpelthen over og sender personerne i forlystelsen mod jorden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På billederne fra ulykken er det tydeligt, at 'armen' faldt med stor kraft. Foto: Sam Panthaky/Ritzau Scanpix

- En efterforskning er sat i værk. Politiet er på stedet sammen med et hold af kriminalteknikere for at finde årsagen til ulykken, fortalte talsmand for politiet Vijay Nehra søndag, skriver det britiske tabloidmedie The Sun.

Borgmesteren i Ahmedabad, Bijal Patel, bekræfter, at 29 personer blev bragt til hospitalet, hvoraf 27 bliver behandlet.

Det rapporteres, at alle ombord på forlystelsen er voksne, og at der ikke var nogen børn i blandt de tilskadekomne eller dræbte.

- Der er 32 sæder i forlystelsen. Røret på hovedaksen knækkede og forårsagede ulykken, fortæller talsmand for brandvæsenet Dastoor.

Borgmesteren oplyser, at han afventer politiets efterforskning, før man kan slå fast, hvad der gik galt, og hvem der bærer ansvaret for ulykken.