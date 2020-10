Voldsom ulykke: Lægehelikopter på stedet

Grundfos' domicil i Bjerringbro er søndag aften badet i blå blink efter en ulykke med tre biler, hvor den ene er væltet om på siden.

Vagtchefen oplyser til TVMidtvest, at Falck og politi arbejder på stedet, og at en lægehelikopter er på stedet for et yde assistance.

- Der er endnu ikke oplysninger om, hvor alvorlige personskaderne er, og hvor mange personer der er impliceret i ulykken, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få yderligere kommentarer fra vagtchefen.