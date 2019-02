Voldsom ulykke: Mand fløjet på Rigshospitalet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 36-årig mand er torsdag eftermiddag blevet fløjet på Rigshospitalet efter en umiddelbart voldsom soloulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Klokken 12.53 får vi en anmeldelse om en bil, der holder og er forlulykket på Kærbyvej i Kalundborg, siger Henrik Jørgensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at manden blev fundet bevidstløs inde i bilen med skader i hovedet.

- Han blev reddet ud og fløjet til Rigshospitalet til nærmere undersøgelse. Vi kender ikke til hans tilstand, ud over at vi har fået oplyst, at han ikke er i livsfare, siger vagtchefen.

Vagtchefen oplyser, at man ikke ved, hvordan ulykken er sket, da der ikke umiddelbart har været nogen vidner til ulykken.

En bilinspektør har dog været på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder. Politiet skal på et senere tidspunkt afhøre den 36-årige mand for at få hans forklaring på, hvad der er sket.