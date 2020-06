Voldsom ulykke på stjålet motorcykel

En stjålet motorcykel er her til aften kørt ind i en tværgående bil i krydset mellem Strandlodsvej og Øresundsvej på Amager, efter motorcyklisten kørte frem for rødt

En stjålet motorcykel er her til aften kørt ind i en bil, efter at være kørt frem for rødt.

Det er foregået i krydset mellem Øresundsvej og Strandlodsvej på Amager.

- Det er en brugsstjålet motorcykel, der har kørt frem for rødt lys, hvorved man har ramt et tværgående køretøj, fortæller vagthavende ved Københavns Politi, Kristian Rohdin.

Politiet er fortsat på stedet for at klarlægge forløbet og foretage sagsbehandling.

- Motorcyklistens tilstand er kritisk. Han er blevet kørt på Rigshospitalet. De pågældende i bilen er uskadte, fortæller Kristian Rohdin.