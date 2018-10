Voldsom ulykke: Politibetjent fløjet til Rigshospitalets traume-afdeling

En motorcykelbetjent er kørt ind i en personbil i Nordsjælland.

- Vi fik anmeldelsen 15.32, der kommer den via 112. Det er en motorcyklist, der er involveret i et færdselsuheld med en bil. Da vi kommer derop med en patrulje, er der allerede en ambulance på stedet.

- En lægehelikopter kommer til stedet, som bringer vores kollega til Rigshospitalets traume-afdeling. De to personer i bilen er blevet bragt til Hillerød Sygehus for at blive undersøgt for nakkesmerter, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi Søren Bjørnestad til Ekstra Bladet.

Se mere video på Local Eyes.

Den mandlige motorcykelbetjent er ansat ved Københavns Politi.

- Vi kender ikke så meget til, hvorfor ulykken skete. Vi har ikke kunne snakke med ham endnu, siger vagtchefen.

Motorcykelbetjenten påkørte personbilen bagfra.

- De bragte ham direkte ind til Rigshospitalets traume-afdeling til behandling. Lige nu er Københavns Politi og familie til stede, forklarer Søren Bjørnestad.

Vagtchefen kender ikke til motorcykelbetjentens tilstand på nuværende tidspunkt.