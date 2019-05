Voldsom vejvrede: 80-årig fodgænger slået bevidstløs af bilist

En 80-årig pensionist fra London blev efterladt bevidstløs, blødende og hårdt såret på gaden. Det skete efter at en cirka 40-årig mand i voldsom vejvrede havde forladt sin bil og løbet efter den 80-årige, der bagfra - og med voldsom kraft - blev skubbet direkte ned i fortovet.

Den 80-årige mand havde blot bedt den ca. 40-årige chauffør om at slappe lidt af, da han var tæt på at blive kørt ned af bilen, mens han passerede gaden sammen med sin kone. Men det fik den cirka 40-årige chauffør helt op i det røde felt af raseri.

Det skriver flere medier heriblandt The Telegraph, Metro og Mirror. Politiet i London efterlyser nu overfaldsmanden med både billeder og video. Hans sølvgrå bil efterlyses også.

Den 80-årige blev indlagt på hospitalet med en brækket arm samt et brækket kindben og en brækket næse. (Foto: Metropolitan Police)

I forbindelse med det voldsomme skub brækkede den 80-årige mand sin ene arm. Han brækkede også sin næse samt sit kindben. Den 40-årige mand nåede at flygte fra gerningsstedet i sin bil, inden politiet og en ambulance ankom for at køre den 80-årige til et nærliggende hospital.

Ifølge Metropolitan Politiet i London blev den 80-årige mand slået bevidstløs. Og befandt sig i bevidstløs tilstand i mere end to minutter efter overfaldet. Han har forklaret, at han intet husker om selve angrebet, men udelukkende husker selve optakten til overfaldet, da han klagede over, at den 40-årige mand var tæt på at køre ham og hans kone ned, da de passerede gaden Parish Lane i området Penge i det sydlige London.

Den mistænkte 40-årige mand, der var iført en lyseblå t-shirt og blå shorts, er nu efterlyst og mistænkt for grov vold mod den 80--årige mand. Han beskrives som en hvid mand på ca. 40 år, der er ca. 182 centimer høj. Der var i øvrigt også en kvinde i bilen.

Gerningsmanden var iklædt en lyseblå t-shirt og blå shorts og kørte i en sølvgrå bil. (Foto: Metropolitan Police)

I forbindelse med sagen udtaler kriminalassistent Luke Thomson følgende:

- Ofret fik meget alvorlige skader i forbindelse med overfaldet, der kunne have kostet ham livet. I vores samfund kan vi på ingen måde acceptere en sådan ulovlig og aggressiv opførsel som denne. Vi appelerer til alle, der måske kender gerningsmanden om at hjælpe os med efterforskningen, så retfærdigheden kan ske fyldest, forklarer Luke Thomson.

I baggrunden ses den sølvgrå bil, som politiet nu efterlyser, fordi de meget gerne vil have fat i ejeren af bilen. (Foto: Metropolitan Police)

