Voldsom video: Brandmænd og betjente påkørt under rutineopgave

To betjente og to brandmænd var lørdag kaldt ud til en ulykke, hvor en bil var kørt ind i midterrabatten på grund af akvaplaning.

Midt i denne opgave kommer der dog en firehjulstrækker kørende i høj fart og påkører dem.

Det skriver blandt andet fox4news.com.

Se den voldsomme optagelse øverst

En brandmand er stadig indlagt efter påkørslen, mens de tre andre personer er ude af hospitalet.

Lederen af Hutchins brandvæsen fortæller til fox4news, at den ene brandmand slap med et par skrammer, men at den anden har brug for længere tid på hospitalet.

Alex Lopez, der er en af de betjente, der også blev ramt, er meget taknemmelig for, at ulykken ikke endte tragisk.

- Jeg takker gud for, at jeg stadig lever. Det kunne have endt meget værre, fortæller den rystede betjent, som dog håber på, at denne historie vil få bilister til at være mere opmærksomme på beredskabet, når det færdes på vejene.

- Det er farligt at færdes på vejene, når det er tørt - og når der er regn og vejene er glatte, så bliver det meget farligere, siger Lopez, der understreger, at det er hårdt for ham at se den voldsomme video.

