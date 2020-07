Voldsom video sender chokbølger gennem USA

En video, der er gået viralt på tværs af USA, har fået SWAT (en specialenhed i flere amerikanske politiafdelinger, red.) i byen Mesa, Arizona, i fedtefadet.

Det skriver ABC15.

Videoen, som du kan se over artiklen, viser den sorte mand Lorenzo Jones blive skudt af politiet med gummikugler flere gange, mens der står fem børn tæt ved.

Inden nedskydning har der været et voldsomt forløb, som beskrives i retsdokumenter. Dokumenter, som ABC15 er i besiddelse af.

Forløbet består af flere episoder.

Slog kvinde

Den første episode udspillede sig 6. juli, hvor Jones var i en verbal og fysisk uoverensstemmelse med sin forlovede og hendes søster.

Man formoder ifølge dokumentet, at Jones slog sin forlovedes søster i hovedet tre gange, hvilket fik hende til at falde bagover.

Søsterens børn forsøgte at stoppe det. Men angiveligt skulle Jones have slået og skubbet dem væk.

Ofrene fik derefter kontakt til politiet. Da betjentene kom til stedet, nægtede Jones at følge politiets anvisninger og forsøgte at løbe fra stedet.

Flugten lykkedes ikke, og Jones vendte sin vrede mod betjentene. Han løb mod dem med fuld fart og slog en betjent i hovedet, hvorefter han faldt.

Det udviklede sig yderligere, da betjentene trak strømpistoler i sidste forsøg på at få Jones anholdt.

Da manden til sidst blev pacificeret, fandt politiet hash i Jones' lomme. Besiddelse af hash er ulovligt i Arizona.

Skudt med gummikugler

Anden episode udspillede sig søndag 12. juli, da hans kaution på, hvad der svarer til 32.500 kroner, blev betalt.

Den følgende mandag skulle han være mødt op på til et statusmøde hos politiet. Her udeblev han, hvorfor der blev udstedt en arrestordre på Jones.

Da Mesa SWAT kom for at anholde Lorenzo Jones 16. juli blev de mødt af ham selv, en kvinde og fem børn.

En nabo filmede konfrontationen. Jones forsøgte at argumentere for, at han netop havde været i retten tidligere samme dag.

Derefter tager han hænderne op over hovedet, men så sker der noget, som har sat sindene i kog i USA.

Lorenzo James bliver skudt med gummikugler for øjnene af børnene. Han falder til jorden, mens flere omkring ham skriger. Da han ligger på jorden, bliver han skudt på igen af politiets styrker.

Skal undersøges

Ikke overraskende er Jones' advokat rasende over politiets voldsomme metoder. Men politiet er af en anden overbevisning.

- De følte, at han var bevæbnet og farlig, siger politichefen i Mesa, Ken Cost, til trods for at Jones ikke havde nogen trøje på til at skjule våben i.

Nu skal sagens undersøges.

- Vi kommer ikke til at konkludere noget, før vi har al information, lyder det fra politichefen.

Lorenzo Jones kan blandt andet se frem til at blive sigtet for vold mod betjent, vold mod mindreårig, at modsætte sig anholdelse og at være i besiddelse af marihuana.