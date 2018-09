Voldsom video vist i retten: ‘Sådan ser det ud, når du dræber folk’

I retssagen mod en 41-årig kvinde blev der torsdag vist en videosekvens med den 14-årige dreng, hun er tiltalt for at lade dø

Øjnene stirrer tomt ud i luften. Munden står på hvid gab, og huden virker mat og grålig.

En kort men voldsom videosekvens med den 14-årige dreng, som døde under en fest i en lejlighed på Østerbro, blev torsdag afspillet i Københavns Byret. Videoen var så voldsom at se, at flere tilhørere brød sammen, og den afdødes far måtte bagefter forlade retslokalet for at sunde sig.

Se også: Kvinde tiltalt for at lade 14-årig dø: - Han havde fråde om munden

En 41-årig kvinde er tiltalt i sagen for at efterlade den 14-årige dreng og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det. Datteren endte med at pådrage sig en alvorlig hjerneskade og er stadig svært behandlingskrævende.

Kvinden nægter sig skyldig.

Østerbro gangsta' shit

Tragedien fandt sted natten mellem 10. og 11. marts. Kvindens datter havde inviteret flere venner, og den 41-årige har forklaret, at begge teenagere lå og sov og havde det fint i løbet af aftenen, og at hun handlede så snart, hun så, deres tilstand ændrede sig og blev kritisk.

Først kort før klokken halv to om natten blev der tilkaldt en ambulance til den 14-årige, men allerede klokken 00:28 optog en af de andre tilstedeværende teenagere den korte video. Her ser man ham ligge fuldstændig urørlig på badeværelsesgulvet i lejligheden. Drengen, der filmer, siger: ‘Sådan ser det ud, når du dræber folk herude i kvarteret … Østerbro gangsta’ shit’.

Se også: 14-årig lå døende på badeværelsesgulv: ’Vi så alle sammen, at han blev mere bleg’

- Det er det sidste, jeg ser, lød det fra den 41-årige kvinde om synet af den 14-årige, der lå livløs på gulvet. Derefter bad hun med egne ord nogen om 'at ringe'. Den hjælp, der blev tilkaldt var dog i første omgang ikke en ambulance, men en dreng, som den tiltalte betragter som en slags reservesøn.

Først klokken 01:24 blev der ringet 112, mens reservesønnen og to andre drenge bar den bevidstløse teenager ned på gaden.

I retten fortalte reservesønnen i dag fredag, at det var ham, der havde taget beslutningen om at bære den 14-årige dreng ned på gaden, fordi både den tiltalte og en af de andre teenagere ikke ønskede ambulance og politi op i lejligheden.

- Nogen havde stoffer på sig, og (tiltaltes navn, red.) sagde, hun var bange for, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænkte, at hun frygtede, at hendes datter ville blive tvangsfjernet. Det var mig, der besluttede at vi skulle bære ham ned på gaden.

Der gik en time

Det blev ikke under kvindens forklaring opklaret til fulde, hvorfor der skulle gå en hel time fra videoen blev optaget, til den 14-årige fik en ambulance tilkaldt. Forsvareren stillede efter afspilningen spørgsmålstegn ved, om det er undersøgt, at videoens optagelsestidspunkt nu også er korrekt. Hertil svarede anklageren, at der ikke er grund til at tro andet.

Kvindens datter fik først hjælp efter klokken tre om natten, da politiet kom op i lejligheden. Ifølge den tiltalte havde pigen ligget og sovet, men pludselig rallede hun og slog ud med armene. Det gjorde moderen bange, så hun løb ud i opgangen for at hente hjælp. I samme øjeblik kom en civil betjent op ad trappen, lød det fra kvinden.

Drengen døde som følge af en skade i milten, der medførte indre blødninger. Hans krop var forgiftet af metadon, mens pigen havde indtaget en farlig cocktail af både metadon, rivotril og mdma.

Overfor retten har kvinden forklaret, at hun troede, de blot havde røget hash og drukket vodka. Et 16-årigt vidne har dog modsat fortalt, at alle, der var til stede i lejligheden udmærket vidste, de to unge havde taget piller. To andre vidner har forklaret, at de så dem indtage hhv. stoffer og piller.

referatforbud ophævet

Oprindeligt blev der af retten nedlagt referatforbud i forhold til kvindens forklaring for at hun ikke skulle kunne påvirke et specifikt vidne. Derfor har Ekstra Bladet været afskåret fra dels at skrive hendes version af sagen, dels at skrive om videoen, der blev vist under den 41-åriges forklaring.

Fredag eftermiddag afgav det vidne – en af de teenagepiger, der var til stede i lejligheden – dog selv forklaring, og derfor har retten ophævet referatforbuddet.