Voldsom villabrand bekæmpet

Opdateret: Østjyllands Politi meddeler, at branden i Hinnerup nu er bekæmpet af brandvæsnet, som nu er i gang med efterslukning. 'Man behøver ikke længere at søge indendøre. Det kan give lidt vanddamp ved brandtomten, men dette er ikke farligt', skriver politiet på Twitter.

Politi og Brandvæsen er i øjeblikket til stede på Kløvervej i Hinnerup, hvor der er udbrudt brand i en villa.

Branden har ifølge Østjyllands Politi bredt sig til nabohuset.

Alle mennesker er ude af de brændende huse.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet opfordrer borgere i området til enten at gå indenfor og lukke vinduer og ventilation eller at søge væk.

Samtidig beder politiet om, at man giver plads til redningskøretøjer.

- Brandfolkene er i gang med at bekæmpe ilden. Alle mennesker og dyr skulle være ude i sikkerhed, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens Rønberg, til TV2 Østjylland.

Ekstra Bladet forsøger at komme i kontakt med Østjyllands Politi for at få oplyst flere detaljer om branden.

