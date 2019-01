Voldsom villabrand: En person død

Tirsdag aften var brandfolk i gang med at bekæmpe en brand i en villa i Randers-bydelen Vorup. Branden har kostet en person livet, oplyser Østjyllands Politi.

Der er formentlig tale om en 82-årige mand, som bor i huset, skriver politiet på Twitter.

Voldsom brand i rækkehus på Bojesvej i Randers er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Vi har desværre fundet en indbrændt person i huset, som vi formoder er den 82 årige mand, som bor i rækkehuset. Endvidere omkom mandens hund også i branden.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 8, 2019

Der kom tidligere på aftenen meterhøje flammer op gennem hustaget. Omkring fem brandbiler og 12 brandfolk har siden kæmpet med at få branden under kontrol.

Ekstra Bladet har ved 22.15-tiden været i kontakt med Østjyllands Politi, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Men Niels Henrik Nielsen, der er indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed, bekræfter over for TV2 Østjylland, at brandvæsnet har arbejdet på stedet i et par timer.

- Vi er på Bojesvej, og da vi lander herude er et ret stort parcelhus helt overtændt, fortæller han.

Brandvæsnet blev tilkaldt klokken 20.26 af bekymrede naboer, der havde fået øje på flammerne. Ud på aftenen er branden kommet under kontrol, siger indsatslederen:

- Lige nu har vi branden under kontrol og er i gang med efterslukningen herude. Der er ikke fare for spredning længere, men folk må gerne blive lidt ude af røgbanen, siger Niels Henrik Nielsen.

Det er endnu uvis, hvorfor branden opstod.

