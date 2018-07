Voldsomme skovbrande i Grækenland: Mindst 74 døde

Er du i Grækenland eller ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Skovbrandene nær den græske hovedstad, Athen, har kostet mindst 74 mennesker livet.

Det oplyser en talskvinde for brandvæsnet tirsdag omkring klokken 16.

Blandt de omkomne er familier med børn, der er fundet liggende i en sidste omfavnelse under et forgæves forsøg på at flygte fra flammerne.

- Grækenland gennemlever en ubeskrivelig tragedie, siger premierminister Alexis Tsipras, som tirsdag gik på landsdækkende tv for at erklære tre dages landesorg.

Tidligt tirsdag morgen blev 26 mennesker fundet døde på en strand i Mati nær havnebyen Rafina.

Ifølge Dimitris Tzanakopoulos, der er talsmand for den græske regering, blev de fleste ved Mati fundet omkommet i deres hjem eller i biler.

- Det er her, de fleste er døde og sårede. Folk, som ikke nåede at flygte, blev fanget i deres hjem eller i deres biler, siger talsmanden.

Flere kilder beskriver desperate scener, hvor beboere og gæster i området er flygtet over hals og hoved mod nærliggende strande og vandet. Her har private både samlet flygtende personer op.

De 26 omkomne i Mati er ifølge Nikos Economopoulos, der er leder for græsk Røde Kors, et tragisk eksempel på, at ikke alle er nået væk fra flammerne.

- De prøvede at finde en flugtrute, men disse mennesker og deres børn nåede det ikke i tide, siger han.

En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters beskriver, at andre er døde i en bilkø på en smal vej mod en strand.

- Der er beboere og gæster i området, der ikke er kommet væk i tide, selv om de var få meter fra havet eller i deres hjem, siger talskvinde for det græske brandvæsen Savroula Maliri.

To store skovbrande har siden mandag aften raset på hver sin side af Athen. Flammerne har sendt mange mennesker på flugt og ødelagt mere end 100 huse.

Mandag oplyste myndighederne i hovedstaden, at de to skovbrande var ude af kontrol, og der blev erklæret undtagelsestilstand i området.

Den første brand brød ud i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.

Sidst Grækenland oplevede så voldsomme naturbrande var i august 2007 på halvøen Peloponnes i den sydlige del af landet. Her mistede mindst 46 mennesker livet.