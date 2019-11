Voldsomme uroligheder: Demonstranter sætter ild til konsulat

Demonstranter i byen Najaf i det sydlige Irak har onsdag aften sat ild til det iranske konsulat i byen.

Det oplyser kilder i irakisk politi og civilforsvar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Personalet på konsulatet var evakueret, inden demonstranterne stormede bygningen, siger kilderne.

Myndighederne har indført udgangsforbud i Najaf efter episoden, skriver irakiske medier.

Foto: Ritzau Scanpix

Tusindvis af irakere har i den seneste måned demonstreret mod regeringen, som de betragter som korrupt.

Vreden blandt mange af demonstranterne bunder desuden i en opfattelse af, at regeringen er i lommen på udenlandske magter, især nabolandet Iran.

Partier og paramilitære grupper, der har opbakning fra Iran, har flertal i Iraks parlament og offentlige institutioner.

Iran fordømmer tidligt torsdag morgen dansk tid angrebet på det iranske konsulat.

Det iranske udenrigsministerium kræver, at myndighederne i Irak tager hårde midler i brug for at straffe gerningsmændene, skriver nyhedsbureauet AFP.

Foto: Ritzau Scanpix

Angrebet var 'et forsøg på at skade det historiske forhold mellem Irak og Iran', skriver ministeriet i en meddelelse ifølge Reuters.

- De diplomatiske operationer i Irak er højt respekteret og værdsat, understreges det videre.

Irakiske sikkerhedsstyrker har skudt og dræbt over 300 mennesker i et forsøg på at slå ned på urolighederne. Flere tusinde andre er såret.

Tidligt torsdag morgen er to demonstranter desuden meldt dræbt i byen Nasiriyah i det sydlige Irak. Det oplyser sikkerhedskilder til AFP.

Det er sket, da sikkerhedsstyrker har forsøgt at bryde en regeringskritisk demonstration op.

Demonstrationerne, der især er koncentreret i hovedstaden Bagdad og den sydlige del af Irak, er de største, Irak har oplevet siden den amerikansk ledede invasion i 2003.