Voldsomme uroligheder i Paris: Næsten 100 anholdt

Voldsomme scener udspillede sig lørdagen igennem i den franske hovedstad Paris, hvor tusindvis af demonstranter indtog gaderne for at demonstrere for civile rettigheder og mod regeringens nye 'sikkerhedslov' og politivold

Den nye lov foreskriver, at det ikke længere er tilladt at filme politibetjente.

Ifølge Sky News bar demonstranterne skilte med ordene 'Politirettigheder over alt, retfærdighed ingen steder' og 'Frankrig, landet for politirettigheder.'

Mediet skriver ligeledes, hvordan et mindretal af demonstranterne brændte biler af og smadrede butiksfacader og politiets barrikader.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

'Hvornår vil der komme en vaccine mod politivold?,' står der på skiltet. Foto: Ritzau Scanpix/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Af billederne fra Kærlighedens By fremgår det, hvordan politiet som modsvar brugte tåregas mod menneskemængderne.

Ifølge franske Le Parisien er 95 personer anholdt, mens 67 betjente er kommet til skade som følge af urolighederne, der også har spredt sig til andre fransk storbyer.

Landets indenrigsminister Gérald Darmanin beretter på Twitter, at hans fulde støtte går til politiet.

I den franske by Nantes 400 kilometer sydvest for Paris blev en betjent såret, da han blev ramt af en molotov-cocktail.

Politivold i Frankrig er kommet særligt under loop, efter video viste en politienhed gennemtæske en sort, ung mand.

Fransk politi tæsker sort mand i eget studie: Bar ikke mundbind

Fire betjente er sigtet efter overfald i Paris