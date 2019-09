Der er sket et uheld på Sønderjyske Motorvej. Politiet beder alle om at vise hensyn

En bil er rullet om på taget som følge af et voldsomt uheld på Sønderjyske Motorvej.

Uheldet er sket ved afkørsel 71 i sydlig retning. Politiet oplyser, at de er på vej til stedet og beder alle om at give plads. Begge vognbaner er spærret. Der er tale om et solouheld.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Opdateres ...