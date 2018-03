Voldsomt knivstikkeri på diskotek: Mand i koma

Tre mænd blev lørdag aften stukket ned på et diskotek i i Herning. Den ene er alvorligt kvæstet og ligger i koma

Kort før midnat klokken 23.42 lørdag aften fik politiet en anmeldelse om, at en mand i Herning skulle være ramt af et knivstik i Herning på diskoteket Dansebar & Einstein i Smallegade.

Da politiet kom frem til stedet, viste det sig, at der var tale om tre mænd, der alle var kommet til skade under knivstikkeriet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Den ene mand er blevet ramt omkring hjertet. Han er i kritisk tilstand og er under lægebehandling. Det sidste vi har hørt er, at han er stabil, men at han ligger i koma, siger vagtchef Carsten Nielsen.

Under episoden blev de to andre mænd også ramt af knivstik. Den ene blev ramt i lysken, mens den anden har fået overfladiske skrammer.

- De er blevet ramt, men de er uden for livsfare, og mere kan jeg ikke sige om det, lyder det fra vagtchefen.

Politiet har efter episoden anholdt tre mænd på henholdsvis 27 og 30 år. De er alle blevet sigtet for drabsforsøg og skal søndag fremstilles i grundlovsforhør i retten i Viborg, hvor de vil blive krævet varetægtsfængslet.

Ifølge Carsten Nielsen er det dog endnu for tidligt at sige noget om, hvad der gik forud for knivstikkeriet.

- Jeg kan ikke sige noget om motivet endnu, men det er vi i gang med at undersøge. Vi har selvfølgelig afhørt vidner på stedet og forsøger nu at klarlægge forløbet, siger vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at give flere oplysninger i sagen.

Ekstra Bladet følger sagen...