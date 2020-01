Voldsomt opgør: Forsøgte at køre overfaldsmænd ned efter knivstikkeri

En 24-årig mand blev torsdag aften anholdt, efter han forsøgte at køre overfaldsmænd ned på en tankstation på Allégade i Horsens, hvor han blev stukket ned.

Det fortæller Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

- De to grupper mødtes formentlig tilfældigt på tankstationen. De har en form for fjendskab, men vi ved ikke, hvad det bunder i. I forbindelse med sammenstødet blev en 24-årig mand, der sad bag rattet i en bil på stedet, stukket flere gange med en kniv - formentlig af to forskellige mænd. Han blev dog ikke livsfarligt kvæstet, siger Jens Møller, der er politikommisær hos Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

Den 24-årige mand er nu i politiets varetægt.

