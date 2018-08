Voldsomt røveri: Ældre kvinde kastet hen ad kioskgulv

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En ældre, kvindelig ekspedient i en kiosk i Slagelse kom fredag sidst på eftermiddagen ud for sådan en hård medfart under et røveri på stedet, at en læge senere konstaterede knubs og en flænge i huden på kvinden.

Det oplyser leder af lokalpolitiet i Slagelse, Jens Jedig Christiansen, til Ekstra Bladet.

Politiet har offentliggjort en overvågningsvideo fra røveriet. Og på den kan man se, at to røvere iklædt beige og grå hættetrøjer samt elefanthuer går til ekspedienten på en ganske voldsom facon.

De to medbragte kokkeknive under røveriet.

Det var Sjællandske, der først skrev om sagen.

Røveriet fandt sted i kiosken på hjørnet af Ndr. Stationsvej og Valbyvej i Slagelse klokken 17.51.

Her kom de to røvere ind i forretningen og delte sig umiddelbart efter op. Den ene stillede sig ved indgangen til et spillelokale med siddepladser, mens den anden går ned i den bagerste del af kiosklokalet. Her tog han fat i ekspedienten, som siden blev kastet hen ad gulvet. Hun blev også revet i nakkehårene og til sidst skubbet til, så hun væltede.

- Det er en noget hårdhændet behandling, som røverne giver den pågældende ekspedient, som jo er en ældre dame. Man kan med al tydelighed se, at hun får en hård fysisk behandling, siger Jens Jedig Christiansen til Ekstra Bladet.

- Det er dér, hvor man tænker på, at i alt fald ham, der har fat i hende, er en granvoksen mand med en vis statur og styrke. Han tillader sig at tage sådan fat i en ældre kvinde, hvor hans styrke er overlegen. Det synes, jeg nok ikke skulle være nødvendigt, uanset hvilket formål man har, fortsætter Jens Jedig Christiansen.

Røverne kom ikke af sted fra kiosken med et udbytte, selv om det var det, de kom efter. Ifølge Jens Jedig Christiansen vidste de ikke, hvor pengene var, og ekspedienten ønskede ikke at hjælpe dem.

De to mænd flygtede ad Valbyvej på fortovet, hvor de forsvandt i nordlig retning.

Den ældre kvinde måtte en tur omkring hospitalet, hvor en læge konstaterede, at hun havde fået knubs og også en flænge.

Selv om røverne ikke fik noget med sig, er der alligevel tale om et røveri.

- Udbyttet er i denne situation ikke så afgørende. Der er tale om en særlig farlig situation. Også fordi røverne havde knive med sig, forklarer Jens Jedig Christiansen.

Politiet har offentliggjort overvågningsvideo fra røveriet. Og håbet er, at offentligheden kan bidrage med oplysninger, som kan lede politiet på sporet af, hvem røverne er. Der er ikke meget om signalement på røverne, fordi de var tildækkede.

- Vi kan dog se, at de er lyse i huden, fortæller Jens Jedig Christiansen.

Har man oplysninger til sagen, kan politiet kontaktes på tlf.: 114.

