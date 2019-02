Voldsomt røveri gik landet rundt: Nu starter sagen

En to centimeter lang flænge på hagen, hudafskrabninger og blå mærker var, hvad en 69-årig ekspedient fik, da hun blev røvet.

To mænd, der stod bag det ualmindeligt voldsomme kiosk-røveri sidste år, skal i dag for Retten i Næstved.

Af overvågningsvideoen, som politiet sidenhen offentliggjorde, ses det, hvordan kvinden bliver kastet hen ad gulvet ad to omgange, mens hun også trues med kniv.

Snød dem

Med sig fra røveriet fik de to mænd et udbytte på 400 kroner.

Det lille udbytte skal ses i lyset af, at offeret selv var ufatteligt kold over for gerningsmændene.

– De spurgte, hvor pengene var, og jeg pegede ned på skabet. Også selv om jeg vidste, at der ikke var nogen penge der, sagde hun til Ekstra Bladet i dagene efter røveriet.

Store skader

Under interviewet kunne hun selv vise alle de skrammer, hun fik på arme og ben. Særligt et kæmpestort mærke på benet faldt i øjnene.

– Det må jeg have fået, da jeg blev kastet hen ad gulvet. Og mærkerne på armen var, da han kneb fat i den. Da han tog fat i hårene, kan jeg godt sige dig, at jeg kunne mærke det, sagde hun, mens hun viste skaderne frem.

Efter først at være blevet grebet fat i og kastet hen ad gulvet rejste ekspedienten sig og tog fat i en flaske snaps.

– Jeg vidste, at ingen alligevel gad at købe den. Jeg havde tænkt mig at give røveren et ordentligt gok i nødden med den. Men så langt nåede jeg ikke, fortalte den 69-årige ekspedient til Ekstra Bladet.

Vanekriminelle

På anklagebænken sidder to mænd på henholdsvis 27 og 30 år. De er begge tiltalt for røveriet.

Derudover er de også tiltalt for at have båret maskering i det offentlige rum, da de var iklædt elefanthuer under hændelsen og for at have været i besiddelse af en kniv.

De er også begge tiltalt for at have stjålet to B&O-højttalere, et sæt JBL-hovedtelefoner og en trøje fra Bilka til en samlet værdi af næsten 7000 kroner blot otte dage efter røveriet i kiosken.

Slutteligt er en af dem tiltalt for at have solgt en Kay Bojesen-abe for 400 kroner til en kvinde, der aldrig modtog varen.

